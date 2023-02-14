Билайн увеличил скорость мобильного интернета в Петербурге и 31 регионе России

Билайн подвел итоги развития сети в 2022 году. Компания ускорила мобильный интернет с помощью рефарминга, улучшила качество передачи голоса благодаря технологии VoLTE* и увеличила надёжность подключения к сети с помощью технологии VoWiFi**.

В 2022 году для ускорения интернета компания продолжила глобальную модернизацию сети, начатую в 2021 году, и провела рефарминг в 32-х регионах страны. После завершения работ в Петербурге расширился используемый частотный диапазон в сети 4G LTE.

Эффект от увеличения частотного диапазона можно сравнить с расширением проезжей части – вместо двухполосной дороги клиенты получили скоростное трехполосное шоссе, что увеличило скорость и комфорт использования. Кроме того, сервисы, особенно требовательные к качеству сети, например просмотр онлайн-видео в высоком разрешении, могут использовать сразу «три полосы». Благодаря этому скорость мобильного интернета 4G в Петербурге после завершения работ выросла на 30%. В результате страницы загружаются быстрее, видео и музыка могут воспроизводиться в высоком качестве, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче.

В итоге в 2022 году клиенты билайн использовали больше контента, требовательного к качеству сети. По внутренним данным компании, в декабре 2022 года клиенты стали на 20% чаще смотреть онлайн-видео, на 18% чаще слушать музыку прямо из интернета, на 13% чаще отправлять аудиосообщения в мессенджерах и на 5% чаще совершать видеозвонки.

Для увеличения надежности сети оператор использует технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi), которая доступна в Петербурге и Ленобласти. Благодаря ей абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. Это дает возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал проходит с трудом и нестабилен. Такое может встречаться в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Технология была запущена в 42-х регионах России. В Петербурге количество активных пользователей VoWiFi увеличилось за 2022 год почти в три раза.

Широкое распространение получила технология VoLTE (Voice over LTE) — голосовая связь нового поколения, также действующая на сети билайна в Петербурге и Ленобласти. Эта технология способна увеличить четкость передачи речи во время разговора по смартфону. Также использование VoLTE дает возможность абоненту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. билайн запустил эту технологию в 44-х регионах, по итогам 2022 года ей пользуются уже 11 млн клиентов.

Кроме этого, билайн продолжал точечно улучшать сеть в регионе: расширил покрытие 4G в аэропорту Пулково и на трассе Западного скоростного диаметра, оптимизировал настройки базовых станций и скорректировал углы наклона антенн на более чем 400 сайтах (места, где расположено оборудование связи) в Петербурге и Ленобласти.

В 2023 году компания продолжит оптимизировать сеть на основании запросов своих клиентов.

Реклама beeline.ru, ПАО «ВЫМПЕЛКОМ», LjN8KFCxP

*VoLTE — действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru

** VoWiFi- голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее – на beeline.ru