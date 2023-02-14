Торговый оборот между Петербургом и арктическими регионами вырос в два раза

В январе 2023 года торговый оборот между Петербургом и арктическими регионами страны составил 2,92 млрд рублей, что в два раза больше прошлогодних показателей.

За первый месяц 2023 года петербургские предприятия заключили 383 контракта с регионами арктическими регионами России, что 23% больше итогов первого месяца прошлого года. Как отметили в пресс-службе Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, это позволило повысить товарооборот до 2,92 млрд рублей, против 1,39 млрд января 2022 года.

Больше всего денег принесли Мурманская и Архангельская области, а также Республика Коми. Республика Карелия, которая оказалась на четвертой строчке рейтинга, в два раза увеличила количество контрактов в партнером на берегах Невы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцы вложили на банковские счета рекордные 3,2 трлн рублей.