Петербуржцы вложили на банковские счета рекордные 3,2 трлн рублей

За 2022 год петербуржцы активно формировали вклады в банках, из-за чего суммы достигли рекордных показателей в 3,2 трлн рублей. При этом в декабре по сравнению с ноябрем общая сумма накоплений петербуржцев увеличилась на 6,2%.

Банк России зафиксировал рекордное количество банковских вкладов в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного отделения ведомства, на 1 января 2023 года объем вкладов жителей Северной столицы (с учетом средств на счетах эскроу) достиг 3,2 трлн рублей.

При этом из-за увеличившихся в декабре процентных ставок общая сумма накоплений петербуржцев увеличилась на 6,2% по сравнению в ноябрьскими показателями.

За прошлый год вклады горожан выросли на 4,4% — на 1 января 2022 года сумма немного превышала 3 трлн рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.