Петербуржцы решили по максимуму отдохнуть на праздниках в честь 23 февраля

Опрос показал, что каждый восьмой петербуржец будет продлевать 23 февраля отпусками и отгулами. Чаще всего на отдых хотят отправиться респонденты до 34 лет.

В этом году День защитника Отечества подарит россиянам три дня выходных, однако некоторым работникам такого отдыха мало. Как показал опрос сервиса SuperJob, 13% работающих петербуржцев хотят взять отпуск или отгул, чтобы продлить «ощущение праздника». Несколько чаще других планируют брать отпуск респонденты моложе 34 лет (16%).

Праздник, в который чествуют военных в 32% случаев ассоциируется с праздником для всех мужчин не зависимо от того. служили они или нет. Однако большая часть респондентов (48%) все же настаивает, что этот день посвящен людям в форме.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в 2023 году работодатели из России стали на 95% чаще говорить в вакансиях о том, что готовы выдавать премию своим работникам.

23 февраля новости СПб отпуск


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Это будет точкой роста для нас»: психолог Сатья Дас рассказал, ...
Жажда шопинга помогла россиянам найти способ обойти санкции и финских ...
Петербуржец в кепке с надписью «Слабоумие и отвага» получил срок ...
Петербуржцы требуют от Смольного возместить ущерб за «засолку» обуви
Роспотребнадзор начал расследование после вспышки кори в Петербурге
Житель Ленобласти предлагал детям конфеты и пойти с ним погулять: 65-летний ...
Элитный алкоголь и зеленая лужайка: организация мероприятия от имени ...
Реконструкцию Апраксина двора отложили в долгий ящик