Петербуржцы решили по максимуму отдохнуть на праздниках в честь 23 февраля

Опрос показал, что каждый восьмой петербуржец будет продлевать 23 февраля отпусками и отгулами. Чаще всего на отдых хотят отправиться респонденты до 34 лет.

В этом году День защитника Отечества подарит россиянам три дня выходных, однако некоторым работникам такого отдыха мало. Как показал опрос сервиса SuperJob, 13% работающих петербуржцев хотят взять отпуск или отгул, чтобы продлить «ощущение праздника». Несколько чаще других планируют брать отпуск респонденты моложе 34 лет (16%).

Праздник, в который чествуют военных в 32% случаев ассоциируется с праздником для всех мужчин не зависимо от того. служили они или нет. Однако большая часть респондентов (48%) все же настаивает, что этот день посвящен людям в форме.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в 2023 году работодатели из России стали на 95% чаще говорить в вакансиях о том, что готовы выдавать премию своим работникам.