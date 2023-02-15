Отмучились: в Петербурге выдали разрешение на реконструкцию храма святой мученицы Татианы

Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию храма святой мученицы Татианы на Коломяжском проспекте. Ранее прихожане просили увеличить площадь церкви, так как все желающие не могли поместиться в зале.
Государственная инспекция строительного надзора выдала разрешение на проведение работ в храме на Коломяжском проспекте, 15, к9. Как стало известно Gazeta.spb из заключения ведомства, работы по расширению храма святой мученицы Татианы должны завершить до 13 декабря текущего года.
О необходимости реконструкции начали говорить в 2016 году: прихожане жаловались, что маленький храм не может вместить всех желающих, а само помещение не отвечает требованиям Русской Православной Церкви. Теперь здание расширится почти до 173 «квадратов», что позволит также организовать воскресную школу.
Ранее Gazeta.spb сообщала, что Бастрыкин поручил разобраться с десятилетним ожиданием КГИОПа реконструкции дачи Фаберже.