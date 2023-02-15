МегаФон увеличил пропускную способность сети и скорость мобильного интернета

Специально для геймеров и стримеров инженеры МегаФона увеличили полосу частот в диапазоне 1800 МГц на более чем 350-ти телеком-объектах в Санкт-Петербурге.

Мобильный оператор в два раза увеличил частотную полосу в сетях LTE 1800, повысив качество услуг в 4G. Диапазон 1800 МГц – ключевой для развития сети. За счет проникающей способности частот значительно улучшается качество мобильных сервисов. По мнению специалистов, после окончания технических работ средняя скорость передачи данных увеличилась на 20%.

«Результат от расширения частоты похож на увеличение диаметра водопроводной трубы – возрастает пропускная способность объекта. По каналу можно в несколько раз увеличить трафик, а загрузка данных идет быстрее», — рассказал Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По его словам, это ответ на растущие потребности клиентов и увеличение трафика. Особенно ярко изменения почувствуют геймеры и стримеры, для которых важны скорость передачи данных и объемы информации.

Сегодня более 97% передачи данных в Петербурге находится на скорости 4G. Модернизация расширила возможности звонков в VoLTE (голос в сети четвертого поколения). Данная технология позволяет соединиться абонентам мгновенно и обеспечивает более четкий звук во время разговора. На сегодняшний день таким способом совершают звонки более 67% клиентов Мегафона.