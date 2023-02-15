Проект из Ленобласти возглавил рейтинг популярных на YouTube телеканалов

Аналитики составили рейтинг из 20 региональных телеканалов, которые лидировали по вовлеченности в YouTube в январе 2023 года. Первое место занял ЛенТВ24.

Телеканал из Ленобласти обошел других региональных конкурентов на платформе YouTube. New Media по данным JagaJam.com составили топ из 20 проектов по вовлеченности, в котором первенство занял ЛенТВ24 — процент подписчиков, которые реагируют на страницу в день составил 4,77 пунктов (231 тысяч реакций за январь).

Определены и лидеры лидеры по подписчикам: среди них ЧГТРК «Грозный» (836К), Ямал-Медиа (542К), РГВК «Дагестан» (340К), Кубань 24 (245К), ННТ Махачкала (200К).

Ранее Gazeta.spb сообщала, что также появился топ-20 региональных проектов, чьи новости и сюжеты пользуются особой популярностью в “Дзене”. Здесь Северо-Западный регион несколько сдал позиции.