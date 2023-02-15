Директором Ленинградского зоопарка назначили Юрия Журавлева

В Ленинградском зоопарке кадровые перестановки: на пост директора назначен московский специалист Юрий Журавлев. Однако последние три месяца он занимал должность исполняющего обязанности директора.

Глава отдела экспозиции Московского зоопарка Юрий Журавлев спустя три месяца избавился от приписки «исполняющий обязанности» и стал полноценным директором Ленинградского зоопарка. Об этом сообщили в комитете по культуре.

«В планах у нового директора реконструкция вольеров, открытие новых экспозиций, приобретение животных и улучшение условий их содержания, запуск новых просветительских проектов и многое другое», — отметили в ведомстве.

Уже сейчас Журавлев пересмотрел меню обитателей зоопарка, а также организовал набор новых высококвалифицированных сотрудников.

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