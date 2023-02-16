Смольный решил бороться со льдом, но не на дорогах: власти потребовали снести ледовый центр «Озерки»

Власти Петербурга требуют снести ледовый центр «Озерки». Причина — объект якобы построен самовольно. Предприниматели пытались перевести эту территорию в зону, позволяющую строить блокированное жильё.

Ледовый центр появился в Петербурге в 2016 году. Участок осваивался поэтапно, в том числе и до недавнего времени. При этом на кадастровой карте постройки не обозначены. Примечательно, что судя по социальным сетям, ледовый центр действует до сих пор — посты публиковались в январе 2023 года.

Комитет Смольного по контролю за имуществом подал иск к ООО «Инвестиционная компания “Две столицы” (пользователь участка) о сносе самовольных построек. На всё про всё даётся 30 дней.

Если демонтаж не будет выполнен добровольно, то Смольный настаивает на назначить неустойку и разрешить произвести снос подведомственному центру повышения эффективности управления госимуществом, пишет «Деловой Петербург».