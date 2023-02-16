Аппетиты растут: жители Петербурга рассказали о своих зарплатных ожиданиях

За год средние зарплатные ожидания жителей Петербурга немного выросли. Если быть точнее, то на 2 986 рублей – с 58 276 рублей до 61 262 рублей. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Заметнее всего зарплатные ожидания поднялись у топ-менеджеров — сразу на +65 000 рублей, до 155 596 рублей на данный момент. Кроме того, почти на 15 000 за год увеличились зарплатные ожидания у ИТ-специалистов (до 89 544 рублей), также почти на 9 000 рублей – в сфере «Закупки» (до 81 715 рублей).

Однако есть и те, кто свои аппетиты поубавил. Это представители сфер «Страхование» (снижение на -9 585 рублей до 62 483 рублей), «Консультирование» (-4 106 рублей до 56 920 рублей), а также обслуживающий персонал (-4 513 рублей до 47 372 рублей).