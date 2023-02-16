В центре Петербурга историю променяют на элитное жильё: планируется застроить Мытный двор

В Петербурге Мытный двор могут застроить элитным жильем. Вопрос о таких переменах был поднят на уровне Градостроительного комитета. При этом стоимость жилья здесь может достигнуть 400 тысяч рублей за один квадратный метр.

Проектированием жилого комплекса со встроенными помещениями и подземной автостоянкой решило заняться архитектурное бюро «Студия 44». Жилой комплекс может занять территорию площадью 17 345 квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что компания «Охта Групп» хотела инвестировать в реконструкцию здания Мытного двора в Петербурге около 400 миллионов рублей. «Охта Групп» приобрела на торгах часть Мытного двора за 170,1 миллиона рублей. В собственность застройщика перешли нежилые помещения общей площадью 4 тысячи квадратных метров.

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