В реконструкцию Мытного двора в Петербурге вложат 400 млн рублей

Компания «Охта Групп» инвестирует в реконструкцию здания Мытного двора в Петербурге около 400 миллионов рублей.

Об этом рассказали в пресс-службе компании, которая ранее выкупила Мытный двор на торгах. В ближайшее время начнется разработка концепции. Поскольку Мытный двор имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, к проекту обещают подойти очень бережно. В компании отметили, что в помещениях проведут качественный ремонт с учетом охранного статуса.

После ремонта часть здания Мытного двора будут использовать под коммерческие помещения.

«Охта Групп» приобрела на торгах часть Мытного двора за 170,1 миллиона рублей. В собственность застройщика перешли нежилые помещения общей площадью 4 тысячи кв. метров, это половина от всей площади здания.

Мытный двор был построен в XVIII веке для хранения и складирования товаров, а также сбора пошлины за перевоз товаров. В прошлом веке в помещения использовались как склады.

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