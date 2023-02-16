Повернуть время вспять: петербуржцы рассказали, хотят ли вернуться к переводу на сезонное время

Около 19% петербуржцев хотели бы жить по сезонному времени с переводом часов весной и осенью. Такие данные приводит портал по поиску работы SuperJob.

В то же время 28% респондентов устраивает жизнь по зимнему времени, как сейчас. Примерно 6% хотели бы жить по летнему времени. Однако большинству (34%) жителям Северной столицы все-таки все равно, по какому времени жить.

Вернуться к переходу на зимнее и летнее время чаше остальных хотели бы респонденты старше 45 лет (24%). Оставить постоянное зимнее время, как сейчас, больше всех хотят женщины (33%). Мужчинам чаще остальных все равно, по какому времени жить (40%). Среди россиян моложе 34 лет пассивная позиция также наиболее популярна (тоже 40%).