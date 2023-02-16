Спикать больше нельзя: в России приняли закон о госязыке

Государственная дума в третьем, окончательном чтении, приняла закон о госязыке, предусматривающий недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорят в ведомстве.

Норма «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

Таким образом, носить боди, лонглисливы, джинсы, свитера и смокинги больше не выйдет, как и есть джем, чипсы и крекеры. Также можно забыть про дефолт, дедлайны, дилеров, риэлторов. стартапы.

Собственно, полно англицизмов и среди спортивных игр: баскетбол, волейбол, гандбол, бейсбол.

Из современных, у молодёжи больше не получится покринжевать, скинуть пруфы, обозвать хикканом или ботярой.