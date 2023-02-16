Бодрость взаймы: чем грозят энергетики вашему здоровью

Все знают, что энергетики — штука вредная, но не все задумываются, насколько. Как минимум, ударные дозы кофеина могут привести к серьезным проблемам с сердцем, а его сочетание с углекислым газом («пузырьками») и сахаром опасно для желудка и печени. Даже редкое употребление энергетиков может вызвать приступ аритмии и другие неприятные последствия.

Если коротко о последствиях, то регулярное употребление энергетиков приведет к следующему:

ухудшению состояние зубов;

обезвоживанию организма и перегрузке почек;

нарушению работы печени;

повышению кислотности желудка;

тошноте, рвоте, диарее;

головным болям, паническим атакам, повышенной агрессии.

Поясним: кофеин заставляет тело работать на пределе своих возможностей. В небольшой банке энергетика его концентрация выше, чем в 4-х чашках эспрессо. Большие дозы кофеина могут привести к раздражительности, бессоннице и тахикардии. Кроме этого, энергетики содержат такое вещество как таурин, который в больших дозах может вызвать аллергию. Привычка пить газированные напитки с этим компонентом может привести к депрессии и сердечной аритмии.

Также в энергетиках чрезмерное количество сахара. В сочетании с кофеином и таурином он повышает нагрузку на эндокринную систему и увеличивает риск возникновения сахарного диабета.

Ароматизаторы, усилители вкуса, искусственные красители и консерванты: они продлевают срок хранения напитка, но оказывают токсическое действие на организм человека.

В общем и целом, энергетики не стоит употреблять чаще раза в неделю. Если вам нужно взбодриться, то лучше выпить эспрессо без сахара. А лучше всего наладить свой режим, чтобы не испытывать сонливость в течение дня.