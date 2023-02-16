Готов ли Петербург к землетрясению?

Земля вовсю бунтует, то в Новой Зеландии, то в Турции, то в российских городах. Землетрясения — страшное и трагичное явление природы, влекущее за собой серьёзные последствия. В Турции стали проверять здания на устойчивость. А вот готов ли Петербург к таким поворотам?

Как пишет «Табло СМИ«, стихия может настигнуть практически где угодно. Например, о таком явлении жители Северной столицы в 2013 году отголоски землетрясения докатились и до Северной столицы. Высотные здания немного, но качало.

Проводятся ли в городе какие-либо проверки зданий на устойчивость? По крайней мере официально — нет.

«Если хочется быть полностью уверенным в качестве строительства, что ничего не обрушится, я рекомендую клиентам мало- и среднеэтажное жилье, но не высотные новостройки, — рассказала «МК» риелтор Наталья Дикунова.