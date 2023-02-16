Соцсети как повод для депрессии?

Знали ли вы, что из-за социальных сетей тоже может возникнуть депрессия? Психолог Анна Скляренко объяснила, по каким признакам определить депрессию, вызванную социальными сетями.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она рассказала, что в первую очередь нужно обратить внимание на то, сколько времени проводит человек в соцсетях. Если при этом понижается настроение, хочется себя покритиковать, то нахождение в соцсетях может навредить. Самое банальное — это может повлиять негативно на самооценку.

«Социальные сети и зависимость от них — это фактор риска и дополнительная нагрузка, создается дополнительный стресс«, — подчеркнула специалист.

При этом если удалить все аккаунты в соцсетях, то не факт, что проблема уйдет, так как зависимый человек найдет за что еще зацепиться. Лучше разобраться в себе и выяснить, зачем именно вы идете в социальные сети.