Оптические иллюзии и нейросеть: кто кого?

Психологи СПбГУ изобрели нейросеть, которая имитирует восприятие человеческим мозгом высоту разных объектов. В результате опыта выяснилось, что нейросеть, так же, как и человек, подвержена оптическим иллюзиям.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, в основе нейросети — многослойные структуры, которые повторяют нервные окончания. Фактически, это как сетчатка глаза у человека. Есть также один выходной нейрон, который отвечает за распознавание объёма и высоты.

В ходе различных опытов выяснилось, что нейросеть подвержена иллюзии Мюллера-Лайера, когда равные отрезки линий кажутся разными.

Дальше ученые хотят узнать, может ли нейросеть адаптироваться к оптической иллюзии, как это делают люди.

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Оптические иллюзии и нейросеть: кто кого?
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