В Ленобласти разбрасываются человечиной: в Выборге нашли фрагмент тела мужчины

Сегодня, 16 февраля 2023 года, возле Аннинских укреплений за Петровским мостом в городе Выборг обнаружен фрагмент тела, предположительно мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас по этому факту возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

После получения информации на место происшествия выехали следственно-оперативной группы под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Выборг, следователя, экспертов и сотрудников полиции.

По данным эксперта, данный фрагмент тела находится на месте происшествия от 2 до 4 недель.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Штурманской улице скончалась после ванны с кипятком 94-летняя пенсионерка. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

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