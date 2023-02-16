Миллионы за безопасность: петербурженка отдал 1,5 миллиона мошенникам

В Санкт-Петербурге женщина обратилась в отделение полиции. Причина — она стала жертвой мошенников. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Как рассказал полицейским потерпевшим, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Центрального банка» сообщил, что со счетами происходят мошеннические действия и для обеспечения безопасности денежных средств необходимо перевести их на безопасные счета.

Как итог, женщина потеряла 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что сегодня, 16 февраля 2023 года, возле Аннинских укреплений за Петровским мостом в городе Выборг обнаружен фрагмент тела, предположительно мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас по этому факту возбудили уголовное дело по статье об убийстве.