Конфликт по-питерски: мужчина избил жену и зарезал собаку

В Ломоносовском районе возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Все случилось 12 февраля. На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что после распития алкоголя между сожителями возник конфликт. В ходе конфликта мужчина избил свою жену. Потом начала лаять их собака, тогда мужчина взял нож и нанес удары животному. Собака скончалась.

16 февраля следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведение.