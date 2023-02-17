Игра по-крупному: в Петербурге задержали наркосбытчиков с 10 килограммами запрещенных веществ

В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в производстве и сбыте наркотиков. Об этом сообщает официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники создали в сети магазин по продаже наркотиков. Запрещенные вещества сбывались в Санкт-Петербурге бесконтактным способом через тайники-закладки. Как итог, нашли владельца плантаций для выращивания наркотиков и троих закладчиков.

По местам проживания у подозреваемых отыскали 10 килограммов наркотических средств. Это подтвердила и экспертиза.

Кроме того, установлены координаты тайников с наркотиками, которые оборудовали подозреваемые.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.