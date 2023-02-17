Петербург уделал Москву: в этот раз по бронированиям отелей на длинные выходные

По данным аналитиков направления «Отели» сервиса путешествий Туту.ру, около 95% бронирований отелей на длинные февральские выходные приходятся на Россию. Еще 5% — зарубежные города. В отелях планируют останавливаться в среднем на две-три ночи, а за проживание платят в среднем 3 931 рубль за ночь в России и 5 619 рублей за ночь — за границей.

Что касается российских городов, то большинство бронирований приходится на Санкт-Петербург (22% спроса). Здесь хотят пробыть три ночи, заплатив за каждую около 3,4 тысячи рублей. Далее в рейтинге идет Москва, на которую приходится еще 15% спроса. Гости столицы готовы заплатить за одну ночь 3,9 тысячи рублей, а пробыть здесь две ночи.

Замыкает тройку востребованных направлений Сочи, с долей 5,6% и средним чеком за ночь в 3,7 тысячи рублей. Примерно на таком же уровне находится спрос на отели в Казани, здесь средний чек за ночь — 5,3 тыс. рублей.

Также в топ-10 городов России, где чаще всего бронируют отели на длинные выходные, вошли Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Тула и Иркутск. Из заграничных направлений наиболее востребованы Беларусь, Армения и Египет. В Беларуси останавливаются в среднем на два дня, в Армении — на четыре, а в Египте — на шесть.