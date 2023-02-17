Импортозамещение в деле: стала известна возможная замена Siemens в проекте ВСМ Москва-Петербург

Группа «Синара» может стать концессионером основного участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург. Таким образом, удастся заместить ушедший с российского рынка Siemens. Своё предложение компания направила правительство в 2022 году.

Проект ВСМ Москва—Петербург появился в 2019 году. Стоимость участка – 1,66 триллиона рублей. Предполагается, что входы в Москву и Петербург будут строить за счет инвестпрограммы ОАО РЖД и бюджета. А вот участок Крюково—Обухово протяженностью 624,2 километра должны сделать по концессии.

Если концессию заключат с компанией «Синара», то она сможет поставлять подвижной состав для магистрали, который собирается на предприятии «Уральские локомотивы» (совместное предприятие с Siemens), пишет «Коммерсант».