E-Neva скоро вкатится на рынок: производство планируется начать в 2026 году

В России активно взялись за импортозамещение в разных направлениях. Не стали исключением и автомобили. Более того, автопром замахнулся на электромобили. Так, в 2026 году планируется начать производство автомобилей E-Neva.

Если все пойдет по плану, то первые небольшие серии запустят в 2026 году. А уже в конце 2026 года, если все подтвердится, могут выйти на полное серийное изготовление. Приблизительно будет порядка 55-65 тыс. автомобилей в год, говорит заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», директор Северо-Западного регионального центра концерна Михаил Подвязников.

Сейчас компания совместно с Минпромторгом проговаривает вопрос площадки для выпуска электрокара. В частности, пока известно, что от «Автоваза» предложений не было.