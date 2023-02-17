Лучше поздно, чем никогда? Реставрация Московских триумфальных ворот началась в Петербурге спустя 20 лет

Началась реставрация Московских триумфальных ворот. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга в своих социальных сетях. Работы проводятся за счет средств городской казны. Предыдущие работы на объекте проводились двадцать лет назад — к 300-летию города.

Из-за того, что ворота находятся в одном из самых оживленных мест, они часто испытывают вибрации из-за транспортного потока. Как итог, они подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды. Именно поэтому решено провести реставрацию конструкций и декоративных элементов.

«Все металлические поверхности – чугун, сталь, медь – будут расчищены, отреставрированы и защищены отделочными слоями», — сказали в ведомстве.

Работы предполагается завершить в 2024 году. Завершающим этапом станет восстановление благоустройства, в том числе замена набивного покрытия с организацией водоотведения.