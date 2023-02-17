Итоги 2022 года: более 200 крупных компаний разместили собственные цифровые и ИТ-ресурсы в облаке билайн

Более чем в три раза увеличилось в 2022 году количество запросов от заказчиков облачных сервисов, которым нужен не просто набор базовых инструментов. Их интересует комплексный сервис с глубоким уровнем поддержки, понятный для конечных пользователей и организованный с учетом специфики их ИТ-инфраструктуры.

Также прошедший год позволил билайну увеличить количество ЦОДов до восьми. Суммарный объем систем хранения данных вырос на 10%, а вычислительных мощностей — на 60%.

Самыми востребованными оказались услуги Secure Email Gateway (безопасный шлюз электронной почты) — выручка этого продукта увеличилась более чем в 20 раз.

Можно выделить два ключевых критерия выбора beeline cloud со стороны клиентов:

Сервисы билайна не уступают по функциональности тем, что использовались ранее.

Услуги оказываются с использованием отечественного ПО и позволяют компаниям не зависеть от внешних факторов.

Олег Мотовилов, директор облачного бизнеса ПАО «Вымпелком»:

«В 2022 году и компании, и клиенты столкнулись с многочисленными трудностями, но их, в основной массе, удалось преодолеть. Ситуация на рынке постепенно выравнивается за счет появления новых игроков и эффективных импортозамещающих решений, многие из которых не уступают по своим функциональным возможностям ушедшим с рынка продуктам. В 2023 году импортозамещение продолжит набирать обороты, стабилизируются поставки оборудования, что уже сейчас создает благоприятный фон для развития ИТ-отрасли».

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