История Гродно глазами любви: культура, традиции, быт

Необычный и во многом уникальный пресс-тур для представителей туристического бизнеса и СМИ состоялся в неповторимом регионе Республики Беларусь – Гродненщине. Туристический кластер Санкт-Петербурга и Управление Облисполкома по туризму и спорту Гродненской области стали организаторами информационного тура по прекрасному и неповторимому уголку Республики Беларусь. Такое ознакомление стало возможным благодаря профильному форуму, прошедшему в Санкт-Петербурге. Двусторонний туризм развивается – в том числе за счет небольших городов. Цель этого пресс-тура — проложить новые маршруты для туристов из России по Республике Беларусь. Это создание и продвижение международных туристических маршрутов, знакомство с медицинским и оздоровительным туризмом, знакомство с историческими достопримечательностями и объектами инфраструктуры Гродненской области.

Команде, приявшей участие в туре, довелось поближе познакомиться с историей, архитектурой и культурой региона.

Разнообразие маршрутов

Путь от областного центра до городов Лида и Новогрудка — в экскурсионной программе. Мероприятия насыщенные – с утра до позднего вечера. В рамках программы: музеи, замки, агроусадьбы, промышленные предприятия. Главная задача, по словам организаторов, показать как можно больше возможностей региона для отдыха и досуга гостей из России.

«Благодаря этой поездке нам удалось показать представителям сферы туризма и СМИ, что сегодня промышленный туризм – это одно из направлений, активно развивающихся в России и во всем мире», — рассказала Светлана Галлер, руководитель по связям с общественностью туристического кластера Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа.

Ресурсы Беларуси очень велики в плане туризма. Гродненщина способна удивить каждого, кто побывает на этой земле, – это и средневековые замки, и европейская архитектура, православные и католические храмы и соборы, многодневные летние фестивали, яркая театральная жизнь. Медицинский оздоровительный туризм также располагает всеми возможностями для удовлетворения потребностей широкого круга туристов из России. Санатории в Гродненской области имеют необходимую современную базу для профильного лечения и общего оздоровления отдыхающих. И незабываемое впечатление производят агроусадьбы, которые открыты и доступны для всех желающих приобщиться к жизни и труду «на земле».

«Для нас честь приветствовать гостей на гостеприимной Новогрудской земле. Первое упоминание о нашем городе датируется 1044 годом. Нам есть чем удивить гостей: на территории района расположены два замка (Новогрудский и Любчанский), европейская архитектура, ретро фотоателье, католические и православные святыни, фестивали и праздники», — отметила заместитель председателя районного исполнительного комитета Светлана Королько.

Гостей тура познакомили с Домом-музеем Адама Мицкевича; показали экспозицию уникального и имеющего важное историческое значение музея «Еврейского сопротивления на Новогрудчине в годы Холокоста», Новогрудский замок. Гостеприимные хозяева также организовали посещение завода «Неман» — с вековыми традициями стекловарения. Это предприятие с богатой историей, сохраняющее по сей день уникальный ручной труд при производстве изделий.

В старинном городе Лида делегация посетила уникальный архитектурный памятник в романо-готическом стиле «Лидский замок» с более чем шестисотлетней историей, переживший не одну осаду и ставший свидетелем важных исторических событий. В наши дни замок является крупным центром исторической реконструкции.

В финале пресс-тура делегация посетила медицинскую конференцию, на которой было подписано соглашение о сотрудничестве между Туристическим кластером Санкт-Петербурга и Управлением Облисполкома по туризму и спорту Гродненской области.

Сегодня Гродненщина – это живописный, самобытный, развивающийся регион Республики Беларусь с богатым историко-культурным наследием. Открыть его для себя и полюбить может каждый, кто ищет что-то новое, интересное и ранее неизведанное.