Паркинги вне зоны интересов петербуржцев: спрос на них активно снижается

По итогам 2022 года спрос на покупку машино-мест в паркингах Санкт-Петербурга вырос на 34,14% 2021 года. Такие данные приводят эксперты агентства недвижимости «ПРАЙД ГРУПП».

Если в 2022 год спрос на паркинги активно рос, а отрицательные показатели были только с апреля по июнь, говорят аналитики. Пик покупательского спроса на машино-места в прошлом году пришёлся на март. В рамках третьего месяца количество обращений превысило среднемесячный результат за 2022 год на 75,46%.

А вот с 2023 года спрос пошел на спад, только за январь падение спроса составило 13,45%. Это снижение стало первым, начиная с июня прошлого года.