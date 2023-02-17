Паркинги вне зоны интересов петербуржцев: спрос на них активно снижается

По итогам 2022 года спрос на покупку машино-мест в паркингах Санкт-Петербурга вырос на 34,14% 2021 года. Такие данные приводят эксперты агентства недвижимости «ПРАЙД ГРУПП».
Если в 2022 год спрос на паркинги активно рос, а отрицательные показатели были только с апреля по июнь, говорят аналитики. Пик покупательского спроса на машино-места в прошлом году пришёлся на март. В рамках третьего месяца количество обращений превысило среднемесячный результат за 2022 год на 75,46%.
А вот с 2023 года спрос пошел на спад, только за январь падение спроса составило 13,45%. Это снижение стало первым, начиная с июня прошлого года.
«Самый дорогой паркинг, который мы когда-либо продавали, стоил 15 миллионов рублей. Он находился в доме на Крестовском острове и был последним доступным предложением. Отсюда и такая цена. Сейчас парковочные места идут от 250 тыс. руб. и до 5—6 миллионов в элитном сегменте», — рассказывают аналитики.