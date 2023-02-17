При деньгах, но без колёс: в Петербурге стали обворовывать курьеров

С каждым днем все больше распространяется такая услуга как доставка еды. Наверняка любители заказывать еду замечали, что курьеры часто оставляют свой двухколесный транспорт у парадных или же внутри. Вот только это дело сыграло с ними злую шутку: велосипеды стали воровать.

Однако, как пишет «Табло СМИ«, кража — не единственная проблема курьеров. Например, недавно клиент уговорил девушку-курьера не только доставить ему заказ, но и подбросить ему несколько тысяч рублей на телефон. Обещал, что вернет все деньги при встрече. Одно но: встреча так и не состоялась, да и клиент больше не открыл дверь.

Другой курьер доставил iPhone 13, но вместо оплаты за него получил газовым баллончиком в лицо. К счастью, в этом случае курьер оказался сильнее — он просто скрутил своего обидчика и удерживал его, пока на место не прибыла полиция.