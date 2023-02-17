Россияне продолжают бояться ковид? Роспотребнадзор рассказал о количестве сделанных тестов за сутки

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 328,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

За последние сутки проведено 149 тысяч тестов на коронавирус.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Ранее сообщалось, что по данным на 17 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 1510 человек. Это на 0,4% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 11 245 человек. Однако это на 0,9% меньше, чем 15 февраля. За минувшие сутки выявлено 15 539 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 38 летальных исходов.

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