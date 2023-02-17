Преступление и наказание: буйный житель Ленобласти с ножом получил два выстрела в ногу

На днях, а именно 15 февраля вечером, в полицию поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по набережной Строителей Сестрорецка в неадекватном состоянии находится подозрительный мужчина, вооруженный ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции потребовали от 38-летнего местного жителя прекратить противоправное поведение. Но тот не стал реагировать, а напротив, решил еще и поугрожать полицейским ножом.

Полицейскими были произведены несколько предупредительных выстрелов и два прицельных в ногу. Только так удалось пресечь действия горожанина. После этого ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Собранные материалы по факту нападения на представителей власти переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.