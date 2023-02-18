Петербуржцы стали чаще раскошеливаться «на чай» в ресторанах и такси

Петербуржцы чаще всего оставляют чаевые персоналу заведений общественного питания, а также таксистам. При этом размер вознаграждений стал выше по сравнению с 2022 годом.

Петербуржцы готовы отблагодарить персонал чаевыми в ресторанах и кафе: небольшую сумму сверх счета платят 74% опрошенных сервиса SuperJob. Не нарушает такую традицию каждый третий житель Петербурга (34%), ещё 40% оставляют «на чай» не так часто.

Также каждый второй опрошенный оставляет дополнительные деньги водителям такси: 5% поступает так всегда, а 34% — иногда. Ещё 40% жителей Северной столицы заботятся о курьерах: 8% покупателей всегда оставляют им деньги, ещё 32% — иногда.

В ресторанах сверх счета дают 275 рублей, курьеру — 120 рублей, для таксиста — 115. При этом эти суммы выросли по сравнению с 2022 годом.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге стали обворовывать курьеров.