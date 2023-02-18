На оснащение детского сада в Калининском районе потратят 11 млн рублей

На детский сад №63 Калининского района, который перешел в собственность города бесплатно от застройщика, из городского бюджета выделили более 11 миллионов рублей.

В Калининском районе завершили строительство детского сада №63. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 160 детей от 1,5 до 7 лет. «Застройщик безвозмездно передал здание в собственность Петербурга. На оснащение из городского бюджета было выделено 11,5 миллионов рублей», — заявили в Смольном.

До 2025 года в Калининском районе планируется построить ещё пять садиков и три школы.

Строительство школ и детских садов — больной вопрос для городской администрации. Там признают, что в Петербурге существует дефицит этих учреждений, однако устранить его намерены к 2025 году. Для этого 2023 и 2024 годы должны стать самими активными по стройке таких объектов.