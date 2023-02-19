Каждая восьмая петербургская компания готова поздравить деньгами сотрудников в честь 23 февраля

В каждой восьмой компании Петербурга планируют премировать персонал в честь 23 февраля. Однако количество готовых раскошелиться на 8 марта все же немного больше.

Премии в честь 23 февраля своим сотрудникам выплачивают 12% компаний, показало исследование сервиса SuperJob. При этом поздравлять деньгами 8 марта готовы 17% предприятий.

Однако подарками работодатели радуют сотрудников чаще, чем премиями. Презенты на 23 февраля предусмотрены в 43% компаний, на 8 Марта — в 46%. При этом корпоративы по этим случаям не такое частое явление — не планируют никаких торжеств 47% компаний.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в 2023 году работодатели из России стали на 95% чаще говорить в вакансиях о том, что готовы выдавать премию своим работникам. Однако не во всех профессиях действительно готовы награждать таким образом сотрудников.