Соскучившимся по весне петербуржцам рассказали, где уже зацвела сирень

В Петербурге в середине февраля зацвела сирень. Правда, теплолюбивое растение готово радовать горожан своими соцветиями пока только в Ботаническом саду.

В Ботаническом саду БИН РАН в Петербурге до 12 марта можно попасть на выставку сирени, тюльпанов и первоцветов. «Зал украшают цветущие кусты сирени! Стены – работы художников в стиле ботанической живописи…», — отметили в пресс-службе Ботанического сада. Мероприятие будет проходить в павильоне Зелёный домик.

Однако весна скоро придет и на улицы города. Садово-парковые предприятия уже обсудили ассортимент растений с потенциальными поставщиками посадочного материала, отметили в Комитете по благоустройству.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что председатель ЗакСа Бельский пообещал жителям Петербурга помочь благоустроить неасфальтированную зону под Поклонногорским путепроводом.

ботанический сад новости СПб сирень


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Разгерметизированный «Прогресс МС-21» затопили в Тихом океане
Соскучившимся по весне петербуржцам рассказали, где уже зацвела сирень
«Это только ухудшит ситуацию»: заемщикам посоветовали не ...
Лжесотрудник Центробанка лишил пожилую петербурженку почти 10 млн рублей
Отрыв льдин и вертолеты: спасатели Ленобласти рассказали о зимних происшествиях
Здоровье членов семей мобилизованных проверят в двух районах Петербурга
Каждая восьмая петербургская компания готова поздравить деньгами ...
Роспотребнадзор рассказал о неочевидном влияние серотонина на организм