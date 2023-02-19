Соскучившимся по весне петербуржцам рассказали, где уже зацвела сирень

В Петербурге в середине февраля зацвела сирень. Правда, теплолюбивое растение готово радовать горожан своими соцветиями пока только в Ботаническом саду.

В Ботаническом саду БИН РАН в Петербурге до 12 марта можно попасть на выставку сирени, тюльпанов и первоцветов. «Зал украшают цветущие кусты сирени! Стены – работы художников в стиле ботанической живописи…», — отметили в пресс-службе Ботанического сада. Мероприятие будет проходить в павильоне Зелёный домик.

Однако весна скоро придет и на улицы города. Садово-парковые предприятия уже обсудили ассортимент растений с потенциальными поставщиками посадочного материала, отметили в Комитете по благоустройству.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что председатель ЗакСа Бельский пообещал жителям Петербурга помочь благоустроить неасфальтированную зону под Поклонногорским путепроводом.