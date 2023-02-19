В Домодедово пьяный пассажир разделся перед самолетом и попал в полицию

Пассажир, который должен был из Москвы вылететь в Казань, и сам не отправился в путешествие, и других задержал. Из-за пьяного дебоша в салоне мужчину выставили на перрон, где он решил раздеться.

Пассажир самолета сообщением Москва-Казань перед путешествием переборщил с алкоголем и начал некультурно вести себя в салоне. Дебошир кричал и выражал свои претензии на матерном русском, что не понравилось ни пассажирам, ни экипажу.

Буйного мужчину вывели на перрон в сопровождении службы безопасности аэропорта, но недовольный гражданин не хотел сдаваться — он решил напоследок устроить что-то похожее на стриптиз. Правда, снять он успел только куртку и футболку — вовремя подоспела полиция.

«На него составлен административный протокол в связи с совершением правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ», — прокомментировали ситуацию агентству РИА Новости в авиакомпании S7.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что беременная петербурженка не смогла вернуть билеты на самолет из-за противопоказаний врача.