Швейцарские боксеры отказались выступать на чемпионате мира из-за допуска россиян

К бойкоту чемпионата мира по боксу присоединились спортсмены из Швейцарии. Они пополнили компанию спортсменов из США, Ирландии, Чехии и Польши из-за допуска к соревнованиям россиян.

Участие российских спортсменов в чемпионате мира по боксу вызвало негодование у швейцарских коллег. Спортсмены этой страны решили из-за этого проигнорировать турнир, сообщается на официальном сайте федерации бокса страны.

Ранее по этой же причине от международного старта отказались из США, Ирландии, Чехии и Польши. Напомним, что ранее Международная ассоциация бокса (IBA) разрешила россиянам и белорусам выступать под своими флагами. Кроме того, при победе боксеры смогут услышать гимн своей страны.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Россия подала заявку на участие своих спортсменов в чемпионате Европы по тяжелой атлетике.