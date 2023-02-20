Меняем природу на жилые массивы: СК проверит продажу участка на Васильевском острове

Главе федерального следкома Александру Бастрыкину поступило обращение жителей Василеостровского района Санкт-Петербурга о несогласии с торгами по продаже земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Поясняется, что сейчас земельный участок находится в собственности государственного вуза. Однако он отказался от планов по использованию участка. Жители считают, что в таком случае участок должны вернуть в собственность города. Тем не менее сейчас его продают.

Местные переживают, что после того, как участок получит частная компания, его застроят. Сами же жители настаивают на том, чтобы здесь появилась парковая зона.

В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организован личный прием инициативной группы граждан.

Главе местного следкома Олегу Бобкову поручено представить подробный доклад по озвученной в обращении ситуации, о результатах личного приема и принятом решении.