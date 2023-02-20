Надавили и отжали: в Петербурге жители пытаются отвоевать школьный сквер на проспекте Науки

Глава СК России Александр Бастрыкин получил обращение о том, что на жителей Санкт-Петербурга оказывается давление после просьбы их детей не уничтожать пришкольный сквер на проспекте Науки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отмечают, что по информации о вырубке сквера проводится процессуальная проверка, ход которой поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теперь главе местного следкома Олегу Бобкову поручено представить доклад о промежуточных и окончательных результатах процессуальной проверки по озвученным в публичном пространстве доводам об оказываемом давлении на горожан.