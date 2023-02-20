В Петербурге неплательщик алиментов с 12-летним стажем остался без авто

Судебные приставы арестовали автомобиль жителя Купчино из-за задолженности по алиментам в размере 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ведомство наложило арест на автомобиль Škoda Octavia 2019 года выпуска. Автомобиль был припаркован возле дома неплательщика на Будапештской улице, 77. Должнику, вышедшему к своему автомобилю, предложили выплатить долг по алиментам в пользу уже совершеннолетнего сына с помощью безналичного расчета или расстаться с транспортным средством.

Как выяснилось, владелец авто не выплачивал алименты уже 12 лет. Так как и в этот раз платить он отказался, авто забрали на спецстоянку. Мужчина был очень возмущен происходящим и даже грозил правосудием сотрудникам службы, исполняющим решение суда.

Теперь ему предстоит выплатить всю сумму задолженности по алиментам в полном объеме, расходы на эвакуатор и стоянку. В противном случае имущество будет передано на реализацию в счет погашения задолженности.