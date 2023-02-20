Ушли с концами: Датская Maersk закрыла сделку по продаже склада в Петербурге

Компания A.P. Moller-Maersk (Maersk) заключила соглашение о продаже своих логистических площадок в Санкт-Петербурге и Новороссийске компании IG Finance Development Limited. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как рассказали в компании, продажа площадок связана с решением прекратить деятельность на территории России. Главный коммерческий директор Maersk Карстен Килдал прокомментировал, что компания рада найденному новому владельцу площадок.

«На протяжении всего процесса продажи мы как компания чувствовали большую ответственность перед оставшимися 50 сотрудниками на двух объектах, и мы рады, что им будет предложено трудоустройство в рамках новой структуры», — добавил он.

A.P. Moller-Maersk — интегрированная логистическая компания, работающая над объединением и упрощением цепочек поставок своих клиентов. Она работает в 130 странах мира.