Накатались: в Ленинградском зоопарке сворачивают аттракционы

В Ленинградском зоопарке больше не удастся покататься на аттракционах, договоры с их владельцами уже расторгли. Такое заявление сделал директор зоопарка Юрий Журавлев.

С его слов, в числе первостепенных задач по развитию зоопарка — заняться расхламлением территории. Как он пояснил, к этому привели годы бесхозяйственной деятельности. Кроме этого, еще один итог — здания, которые требуют в лучшем случае косметического, в худшем — капитального ремонта, говорит он.

Например, часть вольеров была построена без технического задания, которое изначально согласовывали специальные зоологические службы. Помимо этого, руководство зоопарка уже расторгло договоры с владельцами аттракционов на территории зоопарка. Скоро все это имущество вывезут с территории, сказал Журавлев в разговоре с «Петербургским дневником».

В то же время он заявил о том, что в планах есть восстановление деятельности кафе, которое сейчас, с его слов, в жутко запущенном состоянии.