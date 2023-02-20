В Таиланде нашли труп внебрачного сына Мавроди.

Вчера, 19 февраля, стало известно о том, что найден убитым Максим Мернес. Кто-то знал о нем, как о пропагандисте и продавце криптовалюты, а кто-то как внебрачного сына главного мошенника перестройки, создателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди.

Правда, официально Мавроди никогда не подтверждал наличие внебрачного сына. Хотя за несколько лет до своей смерти, в 2018 году, он и этот самый сын развивали «бизнес» совместно в Африке.

Последние несколько лет Мернес активно рекламировал криптовалюту и возможности на ней заработать.

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