Кажись, не на носки: стало известно, сколько петербуржцы потратят на подарок в честь 23 февраля

До Дня защитника Отечества осталось всего ничего, пора готовить подарки. Эксперты портала SuperJob выяснили, сколько жители из разных уголков страны готовы потратить на подарки для мужчин.

Так, жители Санкт-Петербурга готовы потратить примерно 3,3 тысячи рублей. С таким результатом город занимает четвертую строчку рейтингов среди городов страны. Перед ним идут Москвы, Краснодара, Красноярска, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. В 2022 году в Санкт-Петербурге эта сумма была на 200 рублей больше, а в 2021 году на 300 рублей меньше.

Так, каждая четвертая жительница страны готовит подарок мужу, а каждая седьмая — отцу. В то же время каждая десятая ищет подарки сыновьям. Презенты для родных и близких покупают 7% женщин, для возлюбленных — 4%. О том, что подарить коллегам и братьям, задумываются по 3%, друзьям — 2%, дедушкам — 1%.

Мужчины реже готовят подарки на День защитника Отечества. Вручить что-нибудь приятное или полезное отцу планирует каждый девятый (11%), родным, сыновьям и себе любимому — по 5%. Презенты друзьям выбирают 4% представителей сильного пола, братьям и дедушке — по 2%, коллегам — 1%.