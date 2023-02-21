Ситуация ухудшается? В двух больницах Петербурга развернут дополнительные ковидные койки

По данным на сегодняшний день, в городе на Неве от респираторных заболеваний лечатся 30 тысяч человек, из них 11 тысяч — от коронавируса. При этом в случае с последними, примерно 7% требуется госпитализация. Именно поэтому еще в двух городских поликлиниках развернут дополнительные ковидные койки. Такие данные озвучил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Дополнительные койки появятся в госпитали для ветеранов войн и в Александровской больнице, пояснил он. далее министерство здравоохранения будет следить за потребностью в дополнительных койках. Если ситуация не будет ухудшаться, то планируется ограничиться имеющимися стационарами, говорит он.

Также он рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что в среднем пациенты проводят в больнице 5-7 дней, но в особо тяжелых случаях приходится задерживаться и на месяц.