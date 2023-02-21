Расплатились за «липу»: в Петербурге задержаны трое мужчин с поддельными правами

Липовые водительские права — определенный бич современного общества. Жителей Петербурга это тоже не обошло стороной. Местный ГУ МВД рассказал, что на днях пойманы еще трое жителей, которые любят погонять с подделкой.

Например, 16 февраля в Пушкинском районе поймали «Хендай Солярис», им управлял гражданин из среднеазиатского государства. Фактически он предъявил полицейским свое национальное водительское удостоверение. Однако сотрудники ведомства засомневались в его подлинности.

Кроме этого, 18 февраля поймали каршеринговый автомобиль «Киа». Им управлял также представитель азиатской страны. Он предъявил национальное водительское удостоверение с визуальными признаками подделки.

Еще одного любителя «липы» выловили в Адмиралтейском районе.

По данным экспертизы, во всех трех случаях сомнения полицейских были оправданы — все удостоверения оказались поддельными. Отметим, что владельцев таких прав в лучшем случае ждет штраф на 80 тысяч рублей, а в худшем — арест на срок до шести месяцев.