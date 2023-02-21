Полтора года без Марсова поля: вблизи ограничат движение транспорта с 22 февраля

Как сообщает пресс-служба местной ГАТИ, в Центральном районе Петербурга жителей города ждут дорожные ограничения. Так, с 22 февраля 2023 года по 14 октября 2024 года из-за установки фасадных лесов не получится проехать по набережной Лебяжьей канавки от Дворцовой набережной до Миллионной улицы.

С этого же дня и до 16 марта под ограничение попадает участок Миллионной улицы от набережной Лебяжьей канавки до Суворовской площади.

В инспекции напомнили, что на время ограничений производитель работ должен будет обеспечить безопасный проход пешеходов. ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Также водителям советуют обращать внимание на информационные щиты, на них содержится вся информация о проводимых работах и возможных ограничениях.