В Петербурге осужденному наркодилеру не удалось отпроситься отбывать наказание в Испанию

Городской суд Петербурга принял решение передавать в испанскую тюрьму отбывающего наказание наркодилера из этой страны. Осужденного зовут Санчес Альфонсо Фернандо Монтойя. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как рассказали в ведомстве, мужчину приговорили к 14 годам колонии за то, что тот состоял в международном наркокартеле. Поясняется, что в октябре 2018 года он состоял в банде Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье по прозвищу Педро.

Эта банда сбывала наркотики в Южной Америке и Евросоюзе. У Санчеса же была задача поставлять наркотики из Эквадора в Россию. За одну такую поставку он получал 10 тысяч евро. Однако позднее Санчес случайно сбыл наркотики сотруднику правоохранительных органов. Как итог, мужчина был задержан.

ФСИН предлагал отправить Санчеса отбывать наказание в Испанию, но суд отказал, так как Санчес проходит основным свидетелем обвинения ещё по двум уголовным делам.