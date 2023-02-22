Крупнейший рыбзавод Петербурга провел массовое сокращение на фоне банкротства

Крупнейший в Санкт-Петербурге завод, занимающийся рыбопереработкой, «РОК-1» прекратил производство и сократил свыше 90% сотрудников. При этом счета компании были арестованы в рамках процедуры банкротства. Об этом рассказали представители пресс-службы предприятия.

В самой компании сокращение почти 90% штата объяснили арестом счетов компании, невозможностью для предприятия продолжать свою деятельность и, как следствие, отсутствием возможности выплачивать заработную плату.

Как сообщает ТАСС, 15 февраля текущего года Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области было рассмотрено заявление о признании ОАО «РОК-1» несостоятельным (банкротом).

При этом компания планирует оспорить назначенную кандидатуру временного управляющего:

«По нашему мнению, назначенный управляющий не обладает достаточными компетенциями. Более того, прослеживается взаимосвязь с основным нашим кредитором ПАО «Сбербанк», а значит не исключено, что интересы остальных кредиторов могут быть нарушены.» – отметили в пресс-службе компании.

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